Невідомі повідомили про замінування 12 шкіл в Дніпрі

Невідомі повідомили, що в 10 школах Дніпра знаходиться вибухівка.

Пізніше з'явилась інформація про вибухівку в школах №45 та №65.

Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту Управління СБУ в Дніпропетровській області, передає пресслужба обласної поліції.

У 12 школах Дніпра шукають вибухівку (ілюстрація) zn.ua

"28 листопада близько 9:40 у поліцію надійшло повідомлення про те, на електронну адресу УСБУ в Дніпропетровській області надійшов лист про ймовірне виникнення вибухів в приміщеннях шкіл №№ 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 і гімназії №3 у м. Дніпро", – сказано в повідомленні.

Наразі правоохоронці перевіряють отриману інформацію. На місцях працюють поліція і вибухотехніки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що раніше поліція отримувала інформацію про мінування шкіл №29 на вул. Батумський, №118.на вул. Б. Хмельницького та №121 на вул. Гулі Корольової в Дніпрі. Через повідомлення навчальний процес був перерваний.

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