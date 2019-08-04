Негода лютує: на Дніпропетровщині більше тисячі сімей залишилися без світла

У Дніпропетровській області через погану погоду більше тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

Знеструмленими залишаються кілька населених пунктів, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

sud.ua

"Станом на 12:00 4 серпня відновлено електропостачання в Верхньодніпровському районі. В Синельниківському районі в результаті негоди сталося часткове знеструмлення 2-х населених пунктів — 420 абонентів. Всього тимчасово без електропостачання залишаються 1033 абоненти", — сказано в повідомленні пресслужби.

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Також зазначається, що станом на 11:00 через сильний вітер і дощ без світла залишилися 2 населених пункти в Верхньодніпровському районі та 2 — в Павлоградському районі.

В даний час ремонтні бригади відновлюють енергопостачання.

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