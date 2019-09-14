"Не лікарня, а дурдом!" У Кривому Розі спалахнув скандал навколо порятунку жінки

13 вересня, близько 16:30, в одній з маршруток Кривого Рогу пасажирці стало погано.

Детальніше про це в Facebook повідомив свідок ситуації Stepan Sever, передає OBOZREVATEL.

Жінці з хворим серцем не хотіли надавати першу медичну допомогу

За словами чоловіка-свідка, у водія маршрутного таксі не виявилося обов'язкової аптечки в наявності. Крім того, тільки після умовлянь пасажирів водій погодився везти жінку в лікарню:

"Їхав з роботи на маршрутному таксі № 250, по дорозі жінці стало погано. Звернулися до водія за аптечкою. У нього в наявності були тільки вологі серветки. Все сталося близько 5-ї лікарні, просили його відвести жінку в лікарню, так як у неї боліло серце. Водій не хотів цього робити, поки не накричали на нього ".

За словами автора поста, лікарів на робочому місці в міській лікарні №5 не виявилося і небайдужим самостійно довелося переміщати постраждалу по лікарні в пошуку лікаря:

"Замість того, щоб надати першу допомогу, вони почали вимагати документи жінки, просто дурдом. Пощастило, що у жінки був телефон без пароля і ми подзвонили близьким, повідомивши про ситуацію".

Незадоволені жителі Кривого Рогу розкритикували ситуацію в коментарях: "Чи не лікарня, а дурдом!"

Stepan Sever

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