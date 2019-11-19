Не хотів платити: під Дніпром дебошир розгромив автобус

У Кам'янському Дніпропетровської області 18 листопада невідомий влаштував п'яний погром в автобусі.

Чоловік відмовлявся платити за проїзд, а у відповідь на вимогу водія покинути салон накинувся на нього з кулаками. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х***ве Кам'янське".

Під Дніпром дебошир розгромив автобус Колаж

Відомо, що автобус рухався в бік лівого берега. На одній із зупинок до салону зайшов нетверезий чоловік. Пасажир не хотів оплачувати проїзд. Водій відмовив йому у перевезенні і висунув вимогу залишити транспортний засіб. Між ними зав'язався конфлікт, який незабаром переріс у бійку.

На допомогу водієві прийшла група хлопців, які викинули дебошира з салону. Розлючений пасажир взяв камінь і помстився за себе розбитим склом, після чого втік в невідомому напрямку.

Під Дніпром дебошир розгромив автобус Telegram-канал "Х***ве Кам'янське"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка за кілька секунд пограбувала відвідувачку кафе. Злодійка підкралася ззаду і, паралельно розглядаючи вміст холодильника, непомітно витягла мобільник з її кишені.

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