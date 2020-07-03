Названо причини масового отруєння дітей у Кирилівці

У ніч на 2 липня в селищі міського типу Кирилівка Запорізької області на базі відпочинку відбулося масове отруєння дітей із Дніпра.

У багатьох відпочивальників, серед яких були й вихованці дніпровського клубу дзюдо "Спарта", різко піднялася температура та почалося блювання. Спершу припускали, що всьому виною може бути коронавірус. Але, як виявилося, річ в окрошці, повідомляє "Страна.ua".

Про попередні причини отруєння розповіли в Запорізькій ОДА під час засідання регіональної комісії з надзвичайних подій. За даними Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ, самопочуття у відпочивальників у Кирилівці погіршилося через кишкове отруєння, а провиною всьому окрошка.

На базі відпочинку в Кирилівці масово отруїлися діти з Дніпра. Фото "Голос України"

"Окрошка – це страва без термічного оброблення продуктів, яку за санітарними нормами не можна давати дітям. Триває позапланова перевірка цього закладу оздоровлення, відкрито кримінальне провадження", – заявив директор лабораторного центру Олександр Мащак.

Також з'ясувалося, що база відпочинку цьогоріч відкрилася незаконно – без дозвільних документів. Тепер місцева влада пообіцяла влаштувати перевірки на всіх базах відпочинку Азовського узбережжя.

На базі відпочинку в Кирилівці масово отруїлися діти з Дніпра. Фото "Голос України"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі побільшала кількість заражених коронавірусом. Станом на 3 липня офіційно зареєстровано 523 випадки захворювання на COVID-19, 409 осіб одужали.