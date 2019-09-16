Напали і пограбували на зупинці: в Дніпрі сталася НС з чоловіком

У Дніпрі поліцейські затримали трьох хлопців, які 15 вересня вчинили розбійний напад на чоловіка в Таромскому.

Інцидент стався на зупинці громадського транспорту близько 23:00. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі невідомі побили чоловіка прямо на зупинці Today.ua

Відомо, що чоловік чекав свій транспорт на зупинці, коли до нього підійшли троє невідомих і почали вимагати гроші. У відповідь на його відмову зловмисники розпиляли йому в обличчя газ з балончика, а потім побили. Хлопці відібрали у чоловіка гроші та телефон і зникли в невідомому напрямку.

На місце події поліцію викликав перехожий. Правоохоронцям вдалося оперативно знайти і затримати грабіжників, якими виявилися місцеві мешканці 20-24 років.

Зловмисників доставили в Новокодацький відділ поліції. За фактом розбою відкрили кримінальну справу. Хлопцям загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром мати зарізала власного сина. В ході конфлікту нетвереза жінка нанесла 37-річному чоловікові ножове поранення в живіт, після чого зникла з місця злочину, залишивши сина помирати.

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