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18 листопада • оновлено в 15:44
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Нападає на жінок і б'є в обличчя: з'явився фоторобот маніяка в Дніпрі

1.2т
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У Дніпрі поліцейські склали фоторобот маніяка, який нападає на жінок на Лівому березі.

Так, з 7 до 15 листопада в Амур-Нижньодніпровському районі трапилося шість нападів на жінок, під час яких невідомий чоловік бив їх по обличчю, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Поліція

РІА Новини України

За описом потерпілих, нападник – чоловік віком приблизно 25-30 років, зріст 175 см, худорлявої статури. Обличчя без бороди і вусів, європейського типу, худорляве з запалими щоками і широкими вилицями. Волосся темно-русяве, брудне й довге. Був одягнений у куртку чорного або темно-синього кольору, спортивні штани або світло-блакитні джинси.

Якщо Ви впізнаєте людину зі схожими ознаками, то повідомте в поліцію на спецлінію "102".

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Фоторобот маніяка

Фоторобот маніяка

Пресслужба ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
напад на жінку
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