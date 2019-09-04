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4 вересня • оновлено в 14:01
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Намагався задушити: в Дніпрі напали на студентку у ліфті

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У Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь невідомий напав на студентку-еколога.

Чоловік напав на дівчину в ліфті, написала на своїй сторінці Facebook еколог, голова громадського формування "Екопатруль" Тетяна Лампіка.

У Дніпрі намагався задушити студентку в ліфті (ілюстрація)

У Дніпрі намагався задушити студентку в ліфті (ілюстрація)

cynicallviv.com.ua

"Вчора ввечері на нашу співробітницю, студентку-еколога напав чоловік років 25, зріст 170-175, середньої статури. Вона намагалася знайти ключі, щоб відкрити під'їзд. Він підійшов ззаду і запропонував відкрити (у нього був ключ від домофона) вони сіли в ліфт (він сказав, що йому на 5). Проїхавши пару поверхів, він почав її душити", – написала Лампіка.

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Вона повідомила, що коли двері ліфта відкрилися, дівчині вдалося вирватися і вибігти, закривши при цьому решітку на поверсі і травмувавши пальці нападнику.

Однак чоловік наздогнав її і знову почав душити. На шум вийшов сусід, що злякало нападника.

Він схопив рюкзак дівчини з телефоном і документами та втік.

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У поліції OBOZREVATEL підтвердили факт нападу.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та особу нападника.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 25 серпня чоловік намагався згвалтувати 15-річну дівчинку і порізав їй обличчя. Дівчинка йшла по дорозі до пляжу, коли невідомий чоловік вдарив її пляшкою по голові і почав тягти в кущі. Нападника злякали перехожі.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
напад на жінку грабеж
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