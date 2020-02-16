На Дніпропетровщині з-під льоду дістали тіло рибалки. Фото

У неділю, 16 лютого, в села Нове Заселье Дніпропетровської області на водоймі чоловік провалився під лід під час лову риби.

Повідомлення про подію надійшло Службу порятунку о 00:01. За викликом терміново було направлено черговий караул. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників на місце встановлено, що на відстані 15 метрів від берега на глибині, приблизно, 2 метра людина провалився під лід.

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Чоловік провалився під лід під час лову риби Пресслужба ГСЧС в Дніпропетровській області

Чоловік провалився під лід під час лову риби Пресслужба ГСЧС в Дніпропетровській області

Співробітники Служби порятунку за допомогою гумового човна, рятувальної мотузки і підручних засобів витягли чоловіка без ознак життя, 1955 року народження, з води і доставили на берег.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в селі Єгорівка Дніпропетровської області 13 лютого з річки Янчур дістали труп чоловіка. Попередньо, він провалився під тонкий лід під час риболовлі.

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