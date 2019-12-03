На Дніпропетровщині влаштували НП в школі: дітей терміново евакуювали. Фото

У Павлограді Дніпропетровської області 3 грудня в школі №9 розпилили перцевий балончик.

Всіх дітей у терміновому порядку евакуювали з приміщення. Про це повідомляє портал Павлоград.dp.ua.

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Відомо, що інцидент стався посеред занять близько 10:40. Учнів вдалося екстрено евакуювати з будівлі, тому обійшлося без постраждалих. На місце викликали поліцію і надзвичайників.

Правоохоронці з'ясували, що уроки зірвав 13-річний хлопець. Він розпилив балончик у чоловічому туалеті. Їдкий запах відразу ж поширився по всій школі.

"Обдзвонювали всіх батьків молодшої школи, щоб вони забрали дітей. Старшу школу відпустили додому. Занять сьогодні не буде. Школу провітрюють, розпочато вологе прибирання", – прокоментувала подію начальниця відділу освіти Ірина Дем'яненко.

З хуліганом спілкувалися співробітники ювенальної превенції.

На Дніпропетровщині влаштували НП в школі Павлоград.dp.ua

На Дніпропетровщині влаштували НП в школі Павлоград.dp.ua

На Дніпропетровщині влаштували НП в школі Павлоград.dp.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром неповнолітній обікрав магазин на очах у продавця. Хлопчик схопив дві упаковки морозива і кинувся навтікача.

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