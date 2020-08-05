На Дніпропетровщині випускний закінчився масовим отруєнням

У суботу, 1 серпня, в селі В'язівок Дніпропетровської області діти разом із батькам святкували випускний.

Як повідомляє "Мост Днепр", захід проходив в одному з місцевих кафе. Закінчилося свято сумно – його результатом стало масове отруєння.

Наступного дня після випускного вечора люди почали звертатися за допомогою до медиків. Усім пацієнтам поставили діагноз "гостра кишкова інфекція". Зараз під наглядом лікарів перебувають дев'ятеро людей, троє з них – діти. П'ятьох постраждалих госпіталізували до Новомосковської центральної районної лікарні, четверо знаходяться на амбулаторному лікуванні в селі В'язівок Павлоградського району.

Після повідомлення про масове отруєння Держпродспоживслужба почала перевірку кафе, яке організовувало харчування на випускному. Стало відомо, що там не дотримувалися всіх норм санітарії і безпеки якості харчових продуктів. У закладі харчування не було дезінфікуючих засобів, порушувалися технології приготування, товарне сусідство сирих продуктів і готових страв, організація миття посуду. Крім того, співробітники закладу і кухні не дотримувалися правил особистої гігієни.

На даний момент епідеміологічне розслідування триває, зазначила начальник відділу санепіднагляду і організації розслідування спалахів ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Неля Полюхович. Зараз фахівці очікують результатів лабораторних досліджень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі автохам роз'їжджав дитячим майданчиком, малюки ледь не потрапили під колеса.