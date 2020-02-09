На Дніпропетровщині у водосховищі знайшли отруту: що тепер буде

У Апостоловому Дніпропетровської області закрилися школи, дитячі садки, заклади соціальної сфери через підвищений рівень пестицидів у Каховському водосховищі.

Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виявила в Каховському водосховищі діазинон і хлорпірифос. Про це повідомили на сайті Апостолівської об'єднаної територіальної громади.

Школи, дитячі садки та установи соціальної сфери призупинили роботу з 8 до 12 лютого. Також місцевих жителів закликали скоротити споживання води з-під крана.

Апостолівські чиновники звернулися до Національної поліції та Нікопольської прокуратури для перевірки Каховського водосховища й каналу Дніпро – Кривий Ріг на джерела забруднення.

Скриншот apost.otg.dp.gov.ua

Скриншот apost.otg.dp.gov.ua

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