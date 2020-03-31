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31 березня • оновлено в 16:39
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Аліна Рашевська

На Дніпропетровщині розшукують зниклу жінку: фото і прикмети

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На Дніпропетровщині розшукують 46-річну Яцук Ірину Гаральдовну.

23 лютого жителька міста Кам'янське пішла з дому, розташованого на вулиці Дмитра Яворницького. З тих пір про її місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд близько 40-45 років, зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, темне коротке волосся. Також у жінки вставна щелепа, подряпини на правій руці, права повіка напівзакрита.

На Дніпропетровщині розшукують зниклу жінку

На Дніпропетровщині розшукують зниклу жінку

ГУ НП в Дніпропетровській області

Якщо Ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки, повідомляйте за номерами: "102", (097) 774 0704, (096) 586 9441.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Інтерпол скасував міжнародний розшук колишнього головного рятувальника Одеської області Володимира Боделана, якого розшукували в рамках кримінальної справи про події 2 травня в Одесі.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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