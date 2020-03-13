На Дніпропетровщині розшукують зниклого рік тому чоловіка

Поліція оголосила в розшук 47-річного Вадима Коника з Кривого Рогу.

Як повідомляє пресслужба Криворізького відділу поліції, 31 січня 2019 року о 6 ранку чоловік пішов на роботу і більше не повертався додому. З тих пір про його місцезнаходження нічого не відомо.

На вигляд йому 45 років, зріст 180 сантиметрів, темне коротке волосся, карі очі, тонкі губи.

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У день зникнення був одягнений в помаранчеву куртку, сірий светр, спортивні чорні штани, валянки і чорні калоші.

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Вадима, поліція просить повідомити на лінію "102" або за телефонами: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568-90- 99.

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