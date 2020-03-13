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13 березня • оновлено в 13:23
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Аліна Рашевська

На Дніпропетровщині розшукують зниклого рік тому чоловіка

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Поліція оголосила в розшук 47-річного Вадима Коника з Кривого Рогу.

Як повідомляє пресслужба Криворізького відділу поліції, 31 січня 2019 року о 6 ранку чоловік пішов на роботу і більше не повертався додому. З тих пір про його місцезнаходження нічого не відомо.

На вигляд йому 45 років, зріст 180 сантиметрів, темне коротке волосся, карі очі, тонкі губи.

У Дніпрі розшукують зниклого чоловіка

У Дніпрі розшукують зниклого чоловіка

Алтапресс

У день зникнення був одягнений в помаранчеву куртку, сірий светр, спортивні чорні штани, валянки і чорні калоші.

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Вадима, поліція просить повідомити на лінію "102" або за телефонами: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568-90- 99.

На Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка

На Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка

ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром знайшли тіло Артема Агєєва. Він зник ще в грудні минулого року.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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