На Дніпропетровщині публічно поглумилися над прапором України. Фото

У середу, 29 липня, в місті Покров Дніпропетровської області невідомі поглумилися над прапором України.

Вони порізали Державний Прапор на адміністративній будівлі по вулиці Центральній, 7. Про це повідомили на офіційному сайті Покровської міської ради.

Розірваний прапор уранці виявили співробітники управління освіти і бібліотеки. За фактом наруги над символом держави подали заяву в поліцію.

На Дніпропетровщині публічно поглумилися над прапором України Офіційний сайт Покровської міської ради

"Що і кому намагалися довести зловмисники наругою над символом держави, у якій вони живуть – незрозуміло. Точно одне – такі дії недопустимі і мають бути покарані. Бе це не просто приниження цінностей, до яких покровчани ставляться з повагою, це прапор, з яким ми сьогодні визволяємо Україну", – відзначили в прес-службі міського голови Покрова.

Нагадаємо, що згідно зі ст. 338 Кримінального кодексу України наруга над державними символами нашої країни карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Луганщині спалили український прапор, поліція показала вандала.