На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль. Фото

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль. ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У понеділок, 6 липня, неподалік від села Мар'янське Дніпропетровської області під час руху трасою загорівся автомобіль "ВАЗ 2106".

Водій легковика не постраждав – він встиг вибігти з авто до того, як вогонь перекинувся в салон. До приїзду рятувальників машина згоріла дотла, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Площа займання склала 5 кв. метрів. У ліквідації пожежі були задіяні п'ятеро надзвичайників та одна одиниця техніки.

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі трамвай з пасажирами влетів у фуру.