МоваЯзык

Топтеми:

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль. Фото

Аліна Рашевська
Події
912
На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль. Фото

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль. ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У понеділок, 6 липня, неподалік від села Мар'янське Дніпропетровської області під час руху трасою загорівся автомобіль "ВАЗ 2106".

Водій легковика не постраждав – він встиг вибігти з авто до того, як вогонь перекинувся в салон. До приїзду рятувальників машина згоріла дотла, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Площа займання склала 5 кв. метрів. У ліквідації пожежі були задіяні п'ятеро надзвичайників та одна одиниця техніки.

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль

На Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі трамвай з пасажирами влетів у фуру.

УкраїнаДніпро
Поділитися в Facebook
  2. Дніпро
  3. Події