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29 лютого • оновлено в 10:22
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині легковик врізався у вантажівку: тіло чоловіка витягали рятувальники. Фото

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У п'ятницю, 28 лютого, в Криничанському районі Дніпропетровської області сталося ДТП на автодорозі Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв поблизу селища Українське.

Рятувальники встановили, що аварія сталася за участю легкового автомобіля ВАЗ-2101 та вантажного автомобіля ГАЗ-3302. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

20-річний водій легковика скоїв зіткнення з вантажівкою, що стояла на узбіччі. В результаті зіткнення водія з відкритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, ранами м'яких тканин обличчя госпіталізували в Камянську міську лікарню.

ДТП в Криничанському районі

ДТП в Криничанському районі

Пресслужба ГСЧС в Дніпропетровській області

Тіло 32-річного пасажира легковика рятувальникам довелося вилучати за допомогою шанцевого інструменту.

До надання допомоги було залучено 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на проспекті Олександра Поля а втомобилем Mitsubishi збив жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Обом учасникам дорожнього руху горів зелений сигнал світлофора.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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