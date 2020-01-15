На Дніпропетровщині дівчина загинула під колесами вантажівки. Фото 18+

У місті Жовті Води Дніпропетровської області 14 січня трапилася смертельна ДТП за участю вантажівки.

Від зіткнення з транспортним засобом померла місцева мешканка. Жінка намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці, повідомляє Перший міський.

Аварія трапилася вечірньої пори на вулиці Горького. Під колесами вантажівки опинилася 30-річна дівчина. За словами водія "ГАЗелі", пішохід раптово вибігла на дорогу з-за проїжджаючого на зустрічній смузі Volkswagen. Шофер спробував уникнути зіткнення, різко натиснувши на гальмо, проте було надто пізно - сильний удар повалив містянку на асфальт.

На Дніпропетровщині дівчина загинула під колесами вантажівки Колаж

Отримані травми виявилися несумісними з життям. Постраждала померла на місці.

В деталях події розбиралися правоохоронці.

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На Дніпропетровщині дівчина загинула під колесами вантажівки перший міський

На Дніпропетровщині дівчина загинула під колесами вантажівки перший міський

На Дніпропетровщині дівчина загинула під колесами вантажівки перший міський

На Дніпропетровщині дівчина загинула під колесами вантажівки перший міський

На Дніпропетровщині дівчина загинула під колесами вантажівки перший міський

Раніше OBOZREVATEL писав, що в селі Вишневе Дніпропетровської області 12 січня автомобіль Toyota з чотирма пасажирами в салоні злетів у ставок і затонув. Врятуватися нікому не вдалося.

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