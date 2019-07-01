Пожежа сталася в житловому будинку в селі Голубівка Дніпропетровської області. В результаті займання загинув власник квартири.

Сьогодні, 1-го липня, близько шостої ранку до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на другому поверсі житлового будинку в селі Голубівка Новомосковського району. Про це повідомили в прес-службі ГУ ГСЧС України в Дніпропетровській області.

Пожежа в квартирі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Відомо, що загоряння сталося в одній з кімнат. Точна причина виникнення пожежі на даний момент не встановлена.

До ліквідації пожежі було залучено вісім рятувальників і дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. З вогнем боролися протягом години. 45-річного власника квартири врятувати не вдалося.

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