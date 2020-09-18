На Дніпропетровщині чоловік побив і втопив знайому

У травні 2020 року в селі Кулішівка Дніпропетровської області місцевий житель жорстоко розправився зі своєю знайомою.

Під час спільного розпивання алкоголю між приятелями виник конфлікт. У ході сварки 35-річний чоловік завдав жінці не менше семи ударів по голові, повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Від отриманих травм потерпіла знепритомніла. Щоб приховати сліди злочину, громадянин загорнув жінку в простирадло і поклав її до багажника. Після він привіз свою жертву до річки Оріль, прив'язав до її ніг бетонну цеглу і втопив.

Уранці тіло жінки виявили рибалки. Вони повідомили про це правоохоронців, які по гарячих слідах затримали зловмисника.

Обвинувальний акт проти чоловіка вже направлений суд. За умисне вбивство знайомої йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти. На даний момент розгляд справи триває.

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