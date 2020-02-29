На Дніпропетровщині автомобіль BMW злетів у кювет і загорівся. фото

У п'ятницю, 28 лютого, в П'ятихатському районі Дніпропетровської області автомобіль злетів з траси.

О 22:31 поблизу селища Комісарівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Водій автомобіля BMW не впорався з керуванням і виїхав за межі дорожнього покриття. В результаті цього транспортний засіб загорівся. Водій і пасажир самостійно вийшли з автомобіля, відійшовши на безпечне місце, викликали рятувальників.

Автомобіль BMW злетів у кювет Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Автомобіль BMW злетів у кювет Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

В результаті пожежі автомобіль BMW-525 знищений повністю. Загиблих та постраждалих немає.

До гасіння пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині легковик врізався у вантажівку. Тіло 32-річного пасажира легковика рятувальникам довелося вилучати за допомогою шанцевого інструменту, водія госпіталізували в лікарню.

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