На Дніпропетровщині 16-річна дівчина впала в кому після отруєння алкоголем

У місті Павлоград Дніпропетровської області рятують 16-річну дівчину, яка впала в кому через отруєння спиртним.

Підлітка виявили лежачим посеред вулиці в непритомному стані 18 вересня. Прибулі на місце медики встановили, що у потерпілої виникла сильна інтоксикація після вживання сурогатного алкоголю, повідомляє "Дніпро оперативний".

Перебуваючи в стані сп'яніння, дівчина також отримала серйозні травми при падінні з висоти. У неї діагностували перелом носа, множинні садна обличчя та пошкодження м'яких тканин ноги.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі "Ромео" по трубі поліз на 16-й поверх до коханої.