На базі відпочинку в Кирилівці масово отруїлися діти з Дніпра: підозрюють коронавірус

На базі відпочинку в Кирилівці масово отруїлися діти з Дніпра. Колаж

На базі відпочинку "Дніпровські зорі" в селищі міського типу Кирилівка Запорізької області в ніч на 2 липня відбулося масове отруєння.

У багатьох відпочивальників, серед яких були і вихованці дніпровського клубу дзюдо "Спарта", різко піднялася температура й почалася блювота. Хворих госпіталізували до Якимівської центральної районної лікарні, де їх перевірять на наявність коронавірусної інфекції, повідомляє "Голос України".

Ще ввечері напередодні діти були активними, купалися в морі та басейні, харчувалися в їдальні й кафе на території бази. Пізніше з'ясувалося, що багато з них замовляли тут піцу на вечерю.

На базі відпочинку в Кирилівці масово отруїлися діти з Дніпра Фото з сайту "Голос України"

На базі відпочинку в Кирилівці масово отруїлися діти з Дніпра Фото з сайту "Голос України"

На базі відпочинку в Кирилівці масово отруїлися діти з Дніпра Фото з сайту "Голос України"

Незабаром на погіршення здоров'я почали скаржитися й відпочивальники з інших корпусів. Усіх турбували одні й ті ж симптоми, багато хто звертався по медичну допомогу на місці або просив відвезти до лікарні. Співробітники бригади швидкої допомоги припускають, що всьому виною може бути коронавірус.

Примітно також те, що від відпочивальників із інших місцевих баз такі скарги не надходили. Версію про наявність інфекції в морі медики не підтримують.

До ранку кількість хворих істотно збільшилася. Бригади швидкої продовжують госпіталізацію в міру прояву симптомів у відпочивальників.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції. Адміністраторка бази відпочинку й завідувачка їдальні зі свого боку відмовилися давати будь-які свідчення без адвоката.

На базі відпочинку в Кирилівці масово отруїлися діти з Дніпра Фото з сайту "Голос України"

На базі відпочинку в Кирилівці масово отруїлися діти з Дніпра Фото з сайту "Голос України"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на 2 липня коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 10,8 млн. За попередню добу було виявлено 196,9 тис. нових інфікованих, що стало новим антирекордом із добового приросту.