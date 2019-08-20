Могло вибухнути в будь-який момент: по Дніпру їздило авто з боєприпасами. Відео

У Дніпрі 20 серпня патрульні зупинили BMW за порушення правил дорожнього руху. У машині виявилася тротилова шашка та граната РГД-5.
Раніше судимий водій зберігав боєприпаси під сидінням і під капотом автомобіля. Про це повідомляє Інформатор.
По Дніпру їздило авто з боєприпасами
Інформатор
Інцидент стався близько п'ятої ранку на проспекті Миру. Патрульні провели поверхневу перевірку машини і виявили там гранату. Вона лежала під водійським сидінням. Після цього чоловік зізнався про тротило під капотом.
Машину зупинили за порушення ПДД
Інформатор
У BMW виявилися боєприпаси
Інформатор
На місце прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Вони вилучили вибухонебезпечні предмети та направили їх на експертизу. Правоохоронці почали з'ясовувати, звідки у чоловіка боєприпаси.
Граната лежала під водійським сидінням
Інформатор
Чоловік був раніше судимий
Інформатор
Боєприпаси забрали на експертизу
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Підгороднє Дніпропетровської області 18 серпня спецназівці затримали чоловіка з гранатою, який закрився в будинку з дружиною і 9-річною дочкою. Близько першої години ночі матері з дитиною вдалося вибігти на вулицю і викликати поліцію.
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