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Могло вибухнути в будь-який момент: по Дніпру їздило авто з боєприпасами. Відео

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У Дніпрі 20 серпня патрульні зупинили BMW за порушення правил дорожнього руху. У машині виявилася тротилова шашка та граната РГД-5.

Раніше судимий водій зберігав боєприпаси під сидінням і під капотом автомобіля. Про це повідомляє Інформатор.

По Дніпру їздило авто з боєприпасами

По Дніпру їздило авто з боєприпасами

Інформатор

Інцидент стався близько п'ятої ранку на проспекті Миру. Патрульні провели поверхневу перевірку машини і виявили там гранату. Вона лежала під водійським сидінням. Після цього чоловік зізнався про тротило під капотом.

Машину зупинили за порушення ПДД

Машину зупинили за порушення ПДД

Інформатор

Новини
У Дніпрі замінували пішохідний перехід бойовою гранатою
У BMW виявилися боєприпаси

У BMW виявилися боєприпаси

Інформатор

На місце прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Вони вилучили вибухонебезпечні предмети та направили їх на експертизу. Правоохоронці почали з'ясовувати, звідки у чоловіка боєприпаси.

Граната лежала під водійським сидінням

Граната лежала під водійським сидінням

Інформатор

Чоловік був раніше судимий

Чоловік був раніше судимий

Інформатор

Боєприпаси забрали на експертизу

Боєприпаси забрали на експертизу

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Підгороднє Дніпропетровської області 18 серпня спецназівці затримали чоловіка з гранатою, який закрився в будинку з дружиною і 9-річною дочкою. Близько першої години ночі матері з дитиною вдалося вибігти на вулицю і викликати поліцію.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
граната вибух Національна поліція України авто
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