Метал "перетворили" в сміття: в Дніпрі поліція накрила мільйонну аферу

На Дніпропетровщині невідомі підмінили сміттям вісім залізничних вагонів металобрухту.

Поліція викрила мільйонну шахрайську схему заволодіння металом. Про це повідомили на сайті Національної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Як відомо, 7 липня вантаж прибув в цех металургійного підприємства міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Під час перевірки співробітники компанії виявили сміття в вагонах замість металобрухту.

Шахраї намагалися вкрасти 500 тонн металу Пресслужба Національної поліції України

Також вагони були перефарбовані, на них шахраї замінили номери.

Надалі вкрадені вагони з металобрухтом правоохоронці виявили на залізничній станції в Кривому Розі.

Металобрухт замінили сміттям Пресслужба Національної поліції України

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу.

Шахраї намагалися вкрасти вісім вагонів металу Прес-служба Національної поліції України

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром другу добу шукають тіло чоловіка під завалами. Він загинув в результаті руйнування будівлі Центральної збагачувальної фабрики "Павлоградська".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!