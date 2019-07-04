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Мешканці Дніпра загрожує 8 років в'язниці через пенсію батька: що сталося

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Дніпрянка 14 років отримувала пенсію померлого батька. За цей час шахрайка привласнила понад 250 тисяч гривень.

Жінка була опікуном свого недієздатного батька і отримувала замість нього пенсію. Коли батько помер, вона не повідомила про це в органи, які нараховували гроші. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

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Обманним шляхом жінка продовжувала отримувати пенсію з 2013 по 2017 рік. Обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо шахрайки.

Якщо провина жінки буде доведена в суді, їй загрожує тюремне ув'язнення на термін від трьох до восьми років.

Шахрайці загрожує в'язниця

Шахрайці загрожує в'язниця

112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві виявили шахрайську схему з сервісними послугами з ремонту техніки. Спочатку пропонують одну вартість лагодження гаджета, а в підсумку сума збільшується в кілька разів.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
шахраїДніпро
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Avdeenko Ivan
Avdeenko Ivan
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