Мчав 200 км/год.: у Дніпрі сталася смертельна ДТП на мосту

Вночі 23 вересня в Дніпрі на з'їзді з Кайдацького мосту автомобіль Chevrolet Evanda на швидкості 200 км/год врізався в ліхтарний стовп.

Водій загинув на місці, пасажира з численними травмами у важкому стані госпіталізували. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі сталася ДТП на Кайдакському мосту Інформатор

Аварія сталася приблизно о 23:05. За словами поліції, Chevrolet їхав по Кайдацькому мосту в напрямку лівого берега. Не доїжджаючи до перехрестя з вулицею Висоцького, влетів в ліхтарний стовп. Від удару автомобіль буквально розірвало на дві частини.

Інформатор

Правоохоронці почали встановлювати деталі події.

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в понеділок, 23 вересня, співробітники Нікопольського заводу феросплавів знову атакували головний офіс Приватбанку. Мітингувальники зібралися з самого ранку і оточили вхід в будівлю. Як видно на відео, яке опублікували очевидці, натовп стукає палицями і касками під вікнами фінустанови.

інформатор

інформатор

інформатор

інформатор

інформатор

інформатор

інформатор

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