Машини закрутило: з'явилися фото і відео жахливої ДТП в Дніпрі

У неділю, 11 серпня, відбулося ДТП за участю "ВАЗ" і "Volkswagen", які зіткнулися на перехресті вул. Володимира Антоновича і Надії Олексієнко в Дніпрі.
В ході ДТП постраждали 4 людини, передає "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
У Дніпрі зіткнулися "ВАЗ" і "Volkswagen"
Інформатор
За попередньою інформацією, автомобіль "Volkswagen" рухався по вул. Володимира Антоновича в сторону вул. Робочої, "ВАЗ" – вгору по вул. Надії Олексієнко та проігнорував знак "Поступися дорогою".
В результаті удару машини закрутило і відкинуло до узбіччя.
Очевидці, які прийшли на допомогу постраждалим відчули запах газу, який виходив від обладнання в автомобілі "ВАЗ".
Щоб уникнути вибуху, на місце події викликали рятувальників.
Водій ВАЗ проігнорував дорожній знак
Інформатор
Водії та пасажири обох автомобілів госпіталізовано
Інформатор
Співробітники ДСНС перекрили обладнання і попередили небезпечну ситуацію.
В результаті аварії постраждали водій і пасажир автомобіля "ВАЗ", яких госпіталізували з забоєм грудної клітини та закритою черепно-мозковою травмою, а також водій і пасажир "Volkswagen", у яких діагностували розсічення голови і підозру на струс мозку.
Через витік газу ледь не трапився вибух
Інформатор
Автомобілі відкинуло до узбіччя
Інформатор
Всі постраждалі знаходяться в медустановах.
Співробітники патрульної поліції встановлюють всі обставини події.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на неділю, 11 серпня, невідомі спробували увірватися в закрите відділення "Альфа-банку" в Дніпрі. Одного з нападників зловив небайдужий перехожий.
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