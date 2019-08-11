Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Машини закрутило: з'явилися фото і відео жахливої ДТП в Дніпрі

1.7т Читати матеріал російською

У неділю, 11 серпня, відбулося ДТП за участю "ВАЗ" і "Volkswagen", які зіткнулися на перехресті вул. Володимира Антоновича і Надії Олексієнко в Дніпрі.

В ході ДТП постраждали 4 людини, передає "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі зіткнулися "ВАЗ" і "Volkswagen"

У Дніпрі зіткнулися "ВАЗ" і "Volkswagen"

Інформатор

За попередньою інформацією, автомобіль "Volkswagen" рухався по вул. Володимира Антоновича в сторону вул. Робочої, "ВАЗ" – вгору по вул. Надії Олексієнко та проігнорував знак "Поступися дорогою".

В результаті удару машини закрутило і відкинуло до узбіччя.

Новини
Мчав на червоне з сиреною: з'явилися нові деталі жахливої ДТП в Дніпрі

Очевидці, які прийшли на допомогу постраждалим відчули запах газу, який виходив від обладнання в автомобілі "ВАЗ".

Щоб уникнути вибуху, на місце події викликали рятувальників.

Водій ВАЗ проігнорував дорожній знак

Водій ВАЗ проігнорував дорожній знак

Інформатор

Водії та пасажири обох автомобілів госпіталізовано

Водії та пасажири обох автомобілів госпіталізовано

Інформатор

Співробітники ДСНС перекрили обладнання і попередили небезпечну ситуацію.

В результаті аварії постраждали водій і пасажир автомобіля "ВАЗ", яких госпіталізували з забоєм грудної клітини та закритою черепно-мозковою травмою, а також водій і пасажир "Volkswagen", у яких діагностували розсічення голови і підозру на струс мозку.

Через витік газу ледь не трапився вибух

Через витік газу ледь не трапився вибух

Інформатор

Автомобілі відкинуло до узбіччя

Автомобілі відкинуло до узбіччя

Інформатор

Всі постраждалі знаходяться в медустановах.

Співробітники патрульної поліції встановлюють всі обставини події.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на неділю, 11 серпня, невідомі спробували увірватися в закрите відділення "Альфа-банку" в Дніпрі. Одного з нападників зловив небайдужий перехожий.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТП патрульна поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...