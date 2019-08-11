Машини закрутило: з'явилися фото і відео жахливої ДТП в Дніпрі

У неділю, 11 серпня, відбулося ДТП за участю "ВАЗ" і "Volkswagen", які зіткнулися на перехресті вул. Володимира Антоновича і Надії Олексієнко в Дніпрі.

В ході ДТП постраждали 4 людини, передає "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі зіткнулися "ВАЗ" і "Volkswagen" Інформатор

За попередньою інформацією, автомобіль "Volkswagen" рухався по вул. Володимира Антоновича в сторону вул. Робочої, "ВАЗ" – вгору по вул. Надії Олексієнко та проігнорував знак "Поступися дорогою".

В результаті удару машини закрутило і відкинуло до узбіччя.

Очевидці, які прийшли на допомогу постраждалим відчули запах газу, який виходив від обладнання в автомобілі "ВАЗ".

Щоб уникнути вибуху, на місце події викликали рятувальників.

Водій ВАЗ проігнорував дорожній знак Інформатор

Водії та пасажири обох автомобілів госпіталізовано Інформатор

Співробітники ДСНС перекрили обладнання і попередили небезпечну ситуацію.

В результаті аварії постраждали водій і пасажир автомобіля "ВАЗ", яких госпіталізували з забоєм грудної клітини та закритою черепно-мозковою травмою, а також водій і пасажир "Volkswagen", у яких діагностували розсічення голови і підозру на струс мозку.

Через витік газу ледь не трапився вибух Інформатор

Автомобілі відкинуло до узбіччя Інформатор

Всі постраждалі знаходяться в медустановах.

Співробітники патрульної поліції встановлюють всі обставини події.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на неділю, 11 серпня, невідомі спробували увірватися в закрите відділення "Альфа-банку" в Дніпрі. Одного з нападників зловив небайдужий перехожий.

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