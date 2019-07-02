У селі Миролюбівка П'ятихатського району Дніпропетровської області зникла 13-річна дівчинка.

Інна Дубик 2005 року народження 23 червня вийшла в магазин і не повернулась. Про це повідомила Олена Компанієць на своїй сторінці в Facebook.

"Прошу допомогти в пошуку малолітньої дитини! Дитина - Дубик Інна, 2005 року народження, ще 23 червня близько 14.00 години пішла в магазин з будинку за місцем проживання в с. Миролюбівка П'ятихатського району, і до теперішнього часу додому не повернулася. Мати дитини Дубик Тетяна Олександрівна тільки 29 червня звернулася із заявою про зникнення доньки в П'ятихатське районне відділення поліції, до цього мати самостійно шукала свою доньку Інну", - написала Компанієць.

Прикмети дівчинки: худорлявої статури, зріст 150 см, волосся світло-русяве до плечей, була одягнена в чорні шорти, чорну футболку і рожеві шльопанці. Особливі прикмети: шрами від фурункулів на обох ногах від стоп до колінних суглобів.

До пошуків дівчинки приєдналися волонтери з Кривого Рогу, кінологи з пошуковим собакою, а також місцеві жителі села Миролюбівка. Про це повідомила Тетяна Карнаух на сторінці в Facebook.

"Волонтери в складі 10 осіб, в тому числі кінологи з пошуковим собакою, з 7:00 спільно з підрозділом МНС і місцевими жителями відпрацювали територію селища Миролюбівка П'ятихатського району. За інформацією, що надійшла, дитина знаходиться в місті Жовті Води. З 11:00 волонтери групи обійшли місто. На цю годину в місті продовжує працювати поліція. Будь-яку інформацію про зниклу надавати за телефоном гарячої лінії групи пошуку зниклих дітей "Пошук-КР" 097-543-30-30 ", – написала Карнаух.

Пошуки дівчинки продовжуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі поліція затримала чоловіка-викрадача дитини.

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