Лежав увесь в крові: в Кривому Розі по-звірячому вбили охоронця. Фото 18+

У Кривому Розі Дніпропетровської області 30 грудня на ринку "Ювілейний" виявили труп чоловіка.

Померлим виявився сторож, який працював в нічну зміну. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі по-звірячому вбили охоронця media.az

Рано вранці про знахідку в поліцію повідомив перехожий. Після приїзду на території ринку правоохоронці виявили закривавленого чоловіка, який не подавав ніяких ознак життя. Медики "швидкої допомоги" констатували смерть невідомого. Швидше за все, він помер від тяжких тілесних ушкоджень.

Оглянувши місцевість, поліцейські з'ясували, що кілька торгових ролетів розкриті, а весь товар в них розкиданий. Померлим виявився сторож, який працював в нічну зміну.

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У Кривому Розі по-звірячому вбили чоловіка перший міський

У Кривому Розі по-звірячому вбили чоловіка перший міський

У Кривому Розі по-звірячому вбили чоловіка перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Любарського перехожі знайшли чоловіка, що лежав на землі без будь-яких ознак життя. На тілі чоловіка було безліч саден, синців, а на обличчі – рани та гематоми.

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