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30 грудня • оновлено в 13:50
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Лежав увесь в крові: в Кривому Розі по-звірячому вбили охоронця. Фото 18+

2.2т
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У Кривому Розі Дніпропетровської області 30 грудня на ринку "Ювілейний" виявили труп чоловіка.

Померлим виявився сторож, який працював в нічну зміну. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі по-звірячому вбили охоронця

У Кривому Розі по-звірячому вбили охоронця

media.az

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Приїхали на виклик: в Дніпрі п'яний чоловік з ножем напав на медиків

Рано вранці про знахідку в поліцію повідомив перехожий. Після приїзду на території ринку правоохоронці виявили закривавленого чоловіка, який не подавав ніяких ознак життя. Медики "швидкої допомоги" констатували смерть невідомого. Швидше за все, він помер від тяжких тілесних ушкоджень.

Оглянувши місцевість, поліцейські з'ясували, що кілька торгових ролетів розкриті, а весь товар в них розкиданий. Померлим виявився сторож, який працював в нічну зміну.

Увага! Фото 18+

У Кривому Розі по-звірячому вбили чоловіка

У Кривому Розі по-звірячому вбили чоловіка

перший міський

У Кривому Розі по-звірячому вбили чоловіка

У Кривому Розі по-звірячому вбили чоловіка

перший міський

У Кривому Розі по-звірячому вбили чоловіка

У Кривому Розі по-звірячому вбили чоловіка

перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Любарського перехожі знайшли чоловіка, що лежав на землі без будь-яких ознак життя. На тілі чоловіка було безліч саден, синців, а на обличчі – рани та гематоми.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Как смачно жить в голивуде,одни ужасы.
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