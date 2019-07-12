Кров із рота й носа: в Дніпрі побилися водій маршрутки і пасажир

У Дніпрі побилися пасажир і водій 64-ї маршрутки через пільговика.
В результаті у водія кров із рота й носа, повідомила Белла Цурікова на сторінці у Facebook.
"Побилися на кінцевій пасажир і водій маршрутки №64. У водія кров із рота й носа, він отримав ляпас від пасажира за відмову пасажирці в пільговому проїзді, сам схопився за молоток", – написала містянка.
Бійка в маршрутці Дніпра
Вона зазначила, що жінка зайшла на зупинці Воронцова, в маршрутці пільговиків не виявилося, але водій відмовив у проїзді. Він аргументував це тим, що два пільговика вже сідало, але в салоні їх на той момент не було.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі двірник вдарила жінку металевим совком.
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