Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Кров із рота й носа: в Дніпрі побилися водій маршрутки і пасажир

1.7т Читати матеріал російською

У Дніпрі побилися пасажир і водій 64-ї маршрутки через пільговика.

В результаті у водія кров із рота й носа, повідомила Белла Цурікова на сторінці у Facebook.

"Побилися на кінцевій пасажир і водій маршрутки №64. У водія кров із рота й носа, він отримав ляпас від пасажира за відмову пасажирці в пільговому проїзді, сам схопився за молоток", – написала містянка.

Новини
Потужний вибух в Дніпрі: з'явилися свіжі дані про постраждалих дітей

Бійка в маршрутці Дніпра

Бійка в маршрутці Дніпра

Вона зазначила, що жінка зайшла на зупинці Воронцова, в маршрутці пільговиків не виявилося, але водій відмовив у проїзді. Він аргументував це тим, що два пільговика вже сідало, але в салоні їх на той момент не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі двірник вдарила жінку металевим совком.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Теги
бійка водій маршрутки Дніпро Пільги
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Попович Олег
Попович Олег
Да маршрутчики вообще не люди, такое ощущение что туда набирают людей с неустойчивой психикой и с задержкой в развитии, постоянно хамят, матерятся и ведут себя как животные.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel