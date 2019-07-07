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"Кожен випиває!" Односельці вбитої під Дніпром 13-річної дівчинки шокували новими деталями

11.9тЧитати матеріал російською

Односельці вбитої 13-річної Інни Дубик під Дніпром розповіли про нові деталі.

Сім'я дівчинки була на обліку, як неблагонадійна - через пияцтво батьків, повідомляє ТСН.

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Спочатку згвалтував: з'явилися деталі вбивства 13-річної дівчинки під Дніпром

Інна Дубик

Інна Дубик

Пресслужба поліції

Як відзначили, півроку тому сім'я виправилася і від сусідів сигналів не надходило.

"Звичайна, нормальна сім'я. Ну, знаєте, як село – кожен випиває", – кажуть селяни.

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Тепер соціальні служби додатково перевірять сім'ю і хочуть забрати на реабілітацію маленького хлопчика.

У той же час підозрюваний вже двічі був за гратами, а тепер може повернутися туди довічно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися шокуючі дані про вбивство дівчинки під Дніпром.

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Місце
УкраїнаДніпро
Тег
вбивство
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