Керівництво психіатричної клініки в Дніпрі присвоїло пенсії пацієнтів на мільйони гривень

Керівництво дніпровської філії "Спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги" присвоїло більше 13 млн гривень пенсій пацієнтів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Дніпропетровської області.

Співробітники одного з медзакладів присвоїли 13 гривень пенсій пацієнтів lviv.depo.ua

"Посадові особи медичного закладу не забезпечили відкриття особистих пенсійних рахунків для 572 пацієнтів, що проходять примусове психіатричне лікування, через що останні були позбавлені можливості розпоряджатися призначеними ним державою коштами", - сказано в ньому.

Надалі працівники закладу перерахували на інший рахунок більш 13 млн гривень пенсій і безпідставно утримують їх там.

За результатами перевірки відкрито кримінальне провадження щодо посадових осіб установи за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Відповідальним за правопорушення загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з штрафом від 500 до 1 тис. (від 8,5 тис. до 17 тис. гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Жовтих Водах Дніпропетровської області співробітники інтернату привласнили гроші, які були призначені для дітей.

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