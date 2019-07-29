Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Керівництво психіатричної клініки в Дніпрі присвоїло пенсії пацієнтів на мільйони гривень

556 Читати матеріал російською

Керівництво дніпровської філії "Спеціальний заклад з надання психіатричної допомоги" присвоїло більше 13 млн гривень пенсій пацієнтів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Дніпропетровської області.

Співробітники одного з медзакладів присвоїли 13 гривень пенсій пацієнтів

Співробітники одного з медзакладів присвоїли 13 гривень пенсій пацієнтів

lviv.depo.ua

"Посадові особи медичного закладу не забезпечили відкриття особистих пенсійних рахунків для 572 пацієнтів, що проходять примусове психіатричне лікування, через що останні були позбавлені можливості розпоряджатися призначеними ним державою коштами", - сказано в ньому.

Надалі працівники закладу перерахували на інший рахунок більш 13 млн гривень пенсій і безпідставно утримують їх там.

Новини
Привласнила соцвиплати на дітей: мешканку Кам'янського судять за шахрайство

За результатами перевірки відкрито кримінальне провадження щодо посадових осіб установи за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Відповідальним за правопорушення загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з штрафом від 500 до 1 тис. (від 8,5 тис. до 17 тис. гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Жовтих Водах Дніпропетровської області співробітники інтернату привласнили гроші, які були призначені для дітей.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро медики розкрадання
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel