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15 вересня • оновлено в 14:03
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Калюжі крові: в центрі Дніпра чоловіка порізали ножем. Фото 18+

1.1т Читати матеріал російською

У Дніпрі, 14 вересня, біля торгового центру "Мост-Сіті" стався конфлікт між двома чоловіками.

Так, розмова на підвищених тонах переросла в бійку, в якій нападник завдав опоненту кілька ножових поранень, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

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Порізали чоловіка

Порізали чоловіка

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На місце події прибули швидка допомога і поліція. Нападник встиг сховатися.

У постраждалого чоловіка пошматована спина, а також видні порізи на голові. Медики надали йому першу допомогу і забрали в лікарню.

Увага! фото 18+

Порізали чоловіка

Порізали чоловіка

Інформатор

Порізали чоловіка

Порізали чоловіка

Інформатор

Як стало відомо, нападник встиг добігти до цирку. Там він звернувся до патрульної поліції, а ті покликали "Медкорпус".

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За словами Олексія Турчака, керівника організації, у чоловіка було перерізане сухожилля:

"Ми з напарником обробили йому рани на носі і голові. Також забинтували руку - у молодого чоловіка було перерізане сухожилля. Пізніше ми передали постраждалого швидкій і поліції", – розповів Турчак.

Правоохоронці підтвердили, що чоловік, якого виявили біля цирку, є нападником - в кишені його куртки знайшли закривавлений ніж.

Нападник

Нападник

Інформатор

Нападник

Нападник

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на Ігрені на школяра напав підліток з ножем.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
конфлікт чоловік
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70rus xxx
70rus xxx
Если резал ветеран,пойдет,как мелкое хулиганство.
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