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Йде боротьба за життя: в Дніпрі рятують тяжко пораненого воїна ВСУ

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У Дніпро вранці 15-го серпня бортом доставили пораненого під час артобстрілу бійця.

34-річного Дмитра госпіталізували в лікарню імені Мечникова. Про це повідомив заступник головного лікаря з хірургічної допомоги Юрій Скребець на своїй сторінці в Facebook.

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У Дніпро доставили тяжко пораненого бійця

У Дніпро доставили тяжко пораненого бійця

колаж

"Як і всі наші поранені – важкий реанімаційний пацієнт. Осколкові поранення голови, очей, живота, малого тазу. Вогнепальні переломи кісток. Відрив уретри. У медикаментозної коми, на апаратному диханні", - поділився Скребец.

За життя бійця борються найкращі реаніматологи, нейрохірурги, офтальмологи, хірурги, травматологи і урологи міста.

У Мечникова рятують бійця ВСУ

У Мечникова рятують бійця ВСУ

Facebook Юрія Скребцов

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі голий чоловік розгулював по місту. Чоловік ходив по двору в одних капцях і з рушником в руках.

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Україна Дніпро
Теги
боєць АТО ЗСУ медики
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Значит скоро опять на колени
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