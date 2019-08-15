Йде боротьба за життя: в Дніпрі рятують тяжко пораненого воїна ВСУ

У Дніпро вранці 15-го серпня бортом доставили пораненого під час артобстрілу бійця.

34-річного Дмитра госпіталізували в лікарню імені Мечникова. Про це повідомив заступник головного лікаря з хірургічної допомоги Юрій Скребець на своїй сторінці в Facebook.

У Дніпро доставили тяжко пораненого бійця колаж

"Як і всі наші поранені – важкий реанімаційний пацієнт. Осколкові поранення голови, очей, живота, малого тазу. Вогнепальні переломи кісток. Відрив уретри. У медикаментозної коми, на апаратному диханні", - поділився Скребец.

За життя бійця борються найкращі реаніматологи, нейрохірурги, офтальмологи, хірурги, травматологи і урологи міста.

У Мечникова рятують бійця ВСУ Facebook Юрія Скребцов

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі голий чоловік розгулював по місту. Чоловік ходив по двору в одних капцях і з рушником в руках.

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