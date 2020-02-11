Інтим за 600 грн: У Кривому Розі викрили борделі в стрип-клубах

У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці викрили два борделя, які знаходились в місцевих стрип-клубах.

За оплату в розмірі 600 гривень жінки пропонували клієнтам "додаткові послуги" інтимного характеру. Про це повідомили на сайті Національної поліції (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Встановлено, що в борделях працювали жінки віком від 18 до 30 років. Третину зароблених грошей вони залишали собі, а решту віддавали адміністраторам клубів. Щомісяця заклади отримували близько мільйона гривень.

У Кривому Розі викрили борделі Сайт Національної поліції

За заняття проституцією на жінок склали адміністративні протоколи за ч.1 ст. 181-1 КУпАП. У поліції відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України.

У Кривому Розі викрили борделі Сайт Національної поліції

У Кривому Розі викрили борделі Сайт Національної поліції

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Павлоград Дніпропетровської області викрили процвітаючий порнобізнес, в який були залучені неповнолітні.

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