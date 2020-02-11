Головна Новини
11 лютого • оновлено в 17:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Інтим за 600 грн: У Кривому Розі викрили борделі в стрип-клубах

1.2т
Читати матеріал російською

У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці викрили два борделя, які знаходились в місцевих стрип-клубах.

За оплату в розмірі 600 гривень жінки пропонували клієнтам "додаткові послуги" інтимного характеру. Про це повідомили на сайті Національної поліції (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Вантажівка проїхала на "червоний": в Дніпрі сталася страшна ДТП на перехресті. Фото і відео

Встановлено, що в борделях працювали жінки віком від 18 до 30 років. Третину зароблених грошей вони залишали собі, а решту віддавали адміністраторам клубів. Щомісяця заклади отримували близько мільйона гривень.

У Кривому Розі викрили борделі

У Кривому Розі викрили борделі

Сайт Національної поліції

За заняття проституцією на жінок склали адміністративні протоколи за ч.1 ст. 181-1 КУпАП. У поліції відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України.

У Кривому Розі викрили борделі

У Кривому Розі викрили борделі

Сайт Національної поліції

У Кривому Розі викрили борделі

У Кривому Розі викрили борделі

Сайт Національної поліції

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Павлоград Дніпропетровської області викрили процвітаючий порнобізнес, в який були залучені неповнолітні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
стриптиз
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
1
5
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Легализовать давно нужно пусть работают и налоги платят,все равно эта древнейшая проффесия и всегда и во всех странах была есть и будет))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
миллион по шестьсот, выходит по 18.5 соитий на троих в день, стаханову такой график и не снился
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
это же грабеж!) обычно девахам 50% оставляют!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Гоша Злой, согласен что то дохрена клуб забирал
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги