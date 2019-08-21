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Ігнорував техніку безпеки: в Кривому Розі електрик отримав смертельний удар струмом

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 20 серпня стався нещасний випадок в торговому комплексі.

Під час виконання ремонтних робіт в одному з магазинів ТРК "Сонячна галерея" загинув електрик. Про це повідомляє 34 канал.

Під Дніпром електрик отримав смертельний удар струмом

Під Дніпром електрик отримав смертельний удар струмом

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За словами очевидців, працівник порушив правила техніки безпеки. Чоловік помер на місці від потужного розряду струмом.

На місце події викликали швидку допомогу, проте медики лише констатували смерть чоловіка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на Вокзальній площі відбулося масштабне займання. Внаслідок обвалу даху травмувалися 3 співробітника Служби порятунку "101". Постраждалі були госпіталізовані.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть ТРЦ чоловік
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