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27 вересня • оновлено в 19:19
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Хотіла наздогнати: в Дніпрі на трамвайній зупинці померла жінка

1.4т Читати матеріал російською

У Чечелівському районі Дніпра 26 вересня на зупинці трамвая № 5 померла жінка.

Інцидент стався близько 7:00 ранку на вулиці Романа Шухевича. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі жінка померла на трамвайній зупинці

У Дніпрі жінка померла на трамвайній зупинці

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За попередньою інформацією, жінка поспішала на трамвай, але потім раптово впала. На допомогу потерпілій збіглися очевидці, вони ж і викликали швидку. Після приїзду медики лише констатували смерть.

На даний момент встановлюється причина смерті жінки. Як стало відомо, вона хворіла на діабет. Також при огляді тіла на голові у покійної знайшли садно – з'явилося воно до або в результаті того, що сталося, покаже судмедекспертиза.

У Дніпрі жінка померла на трамвайній зупинці

У Дніпрі жінка померла на трамвайній зупинці

Информатор

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У Дніпрі жінка померла на трамвайній зупинці

У Дніпрі жінка померла на трамвайній зупинці

Информатор

У Дніпрі жінка померла на трамвайній зупинці

У Дніпрі жінка померла на трамвайній зупинці

Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік на самокаті потрапив в смертельну аварію. 24 вересня на вулиці Космічній чоловік на електросамокаті на високій швидкості врізався в бордюр і серйозно пошкодив голову. Отримані травми були несумісні з життям.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть трамвай розслідування
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