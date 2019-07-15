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"Хай живе Гітлер!" У Дніпрі засікли наці-мобіль, розмальований фашистською символікою. Фото

5.8т Читати матеріал російською

У Дніпрі їздить джип із фашистською символікою.

Автомобіль прикрашений нацистським орлом, символом "вольфсангель" і має державний номер 14-88. Про це розповів директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський на своїй сторінці у Facebook.

"У Дніпрі засікли реальний наці-мобіль із повним наці-тюнінгом: він прикрашений нацистським символом "вольфсангель", нацистським орлом і має держномер 14-88" — символ неонацистів. Цікаво, кому належить цей наці-мобіль?", — написав він.

У Дніпрі помітили наці-мобіль

У Дніпрі помітили наці-мобіль

Facebook Eduard Dolinsky

14/88 це кодове гасло націоналістів, у якому зашифровані фраза з 14 слів члена організації білих сепаратистів "The Order" Девіда Лейна та нацистське вітання "Heil Hitler!".

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Вольфсангель (вовчий гак) був символом дивізії СС "Дас Райх". У дзеркальному вигляді він присутній в емблемі полку Національної гвардії України "Азов".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Філатов прокоментував парі із Зеленським.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Дніпро
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Ященко Олег
Ященко Олег
Есть некоторые уроды в Днепре и наверьняка страдают путлером.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Украинский еврейский комитет, американский еврейский комитет, российский еврейский комитет, турецкий еврейский комитет, немецкий еврейский комитет, британский еврейский комитет...
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Ferat Bey, Еврейский еврейский комитет))
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
ну а что такого?! это же Украина, тут это нормально.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Ященко Олег, никто, кроме тебя, не знает что за георгитлеровская лента такая, а вот то, что сине-желтая лента является всемирно признанным символом больных с синдромом Да уна, занет весь мир!
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Ященко Олег
Ященко Олег
Викентий Зееленфройндт, было бы нормальней, если бы он был еще облепленный георгитлеровскими лентами.
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