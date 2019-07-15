"Хай живе Гітлер!" У Дніпрі засікли наці-мобіль, розмальований фашистською символікою. Фото

У Дніпрі їздить джип із фашистською символікою.

Автомобіль прикрашений нацистським орлом, символом "вольфсангель" і має державний номер 14-88. Про це розповів директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський на своїй сторінці у Facebook.

"У Дніпрі засікли реальний наці-мобіль із повним наці-тюнінгом: він прикрашений нацистським символом "вольфсангель", нацистським орлом і має держномер 14-88" — символ неонацистів. Цікаво, кому належить цей наці-мобіль?", — написав він.

У Дніпрі помітили наці-мобіль Facebook Eduard Dolinsky

14/88 — це кодове гасло націоналістів, у якому зашифровані фраза з 14 слів члена організації білих сепаратистів "The Order" Девіда Лейна та нацистське вітання "Heil Hitler!".

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Вольфсангель (вовчий гак) був символом дивізії СС "Дас Райх". У дзеркальному вигляді він присутній в емблемі полку Національної гвардії України "Азов".

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