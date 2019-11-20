Головою об асфальт: в Дніпрі невідомий жорстко познущався над чоловіком на вулиці

У Дніпрі 20 жовтня на вулиці Барикадній словесна перепалка між двома водіями переросла в бійку.

Попередньо, молодик неадекватно відреагував на прохання літнього чоловіка змінити місце паркування і накинувся на нього з кулаками. Про це повідомили на сторінці "Дніпро оперативний" в Facebook.

У Дніпрі невідомий жорстко познущався над чоловіком на вулиці Головні новини

"Молодий підпер своєю Toyota Таврію літнього чоловіка, той попросив прибрати, так як збирався виїхати. За це і отримав по обличчю. Від удару об асфальт він втратив свідомість, після чого молодий відтягнув його за капюшон і поклав між машинами", – розповів очевидець у соцмережі.

У Дніпрі невідомий жорстко познущався над чоловіком на вулиці "Дніпро оперативний" в Facebook

Перехожі спробували заступитися за потерпілого, у відповідь на що були обкладені нецензурною лайкою.

Водій іномарки покинув противника на асфальті, а сам зник з місця. Небайдужі дніпряни викликали потерпілому "швидку допомогу". Його доставили в лікарню з попереднім діагнозом "струс головного мозку".

Нападника активно розшукує поліція.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром дебошир розгромив автобус. Чоловік відмовлявся платити за проїзд, а у відповідь на вимогу водія покинути салон накинувся на нього з кулаками.

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