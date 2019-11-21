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21 листопада • оновлено в 15:06
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Голод, бруд і черви в ванній: в Дніпрі знайшли "дітей-мауглі". Фото

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У Дніпрі поліцейські виявили дітей, які проживають в жахливих умовах.

Так, в будинку майже немає меблів, холодильника, санвузла, а тільки брудна ванна, в якій завелися черви, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

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У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах

У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах

Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

Як стало відомо, в поліцію звернувся чоловік і повідомив, що його співмешканка влаштувала сварку, б'є посуд, і поводиться неадекватно.

Як виявилося, у чоловіка виник конфлікт з цивільною дружиною. В одній з кімнат було багато битого посуду, лежали розкидані речі. Жінка зізналася, що зробила це під час сварки з чоловіком.

Серед всього безладу, в брудному приміщенні патрульні виявили двоє малолітніх дітей - дівчаток 5-ти й півтора років. Діти були брудні, занедбані і голодні. Для сну у них було одне ліжко на двох з брудною білизною.

На місце події прибула ювенальна превенція Шевченківського відділення поліції. Інспектори склали на батьків відповідні адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків.

Відзначимо, що дітей відправили на огляд до лікарні.

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У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах

У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах

Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах

У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах

Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах

У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах

Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах

У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах

Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах

У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах

Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах

У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах

Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові невідомий побив і зґвалтував 12-річну дівчинку, коли та поверталася зі школи.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
діти
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Украинский мир, жители Днепра водоплавающие.
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