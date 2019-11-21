У Дніпрі поліцейські виявили дітей, які проживають в жахливих умовах.
Так, в будинку майже немає меблів, холодильника, санвузла, а тільки брудна ванна, в якій завелися черви, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах
Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області
Як стало відомо, в поліцію звернувся чоловік і повідомив, що його співмешканка влаштувала сварку, б'є посуд, і поводиться неадекватно.
Як виявилося, у чоловіка виник конфлікт з цивільною дружиною. В одній з кімнат було багато битого посуду, лежали розкидані речі. Жінка зізналася, що зробила це під час сварки з чоловіком.
Серед всього безладу, в брудному приміщенні патрульні виявили двоє малолітніх дітей - дівчаток 5-ти й півтора років. Діти були брудні, занедбані і голодні. Для сну у них було одне ліжко на двох з брудною білизною.
На місце події прибула ювенальна превенція Шевченківського відділення поліції. Інспектори склали на батьків відповідні адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків.
Відзначимо, що дітей відправили на огляд до лікарні.
У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах
Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області
У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах
Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області
У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах
Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області
У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах
Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області
У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах
Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області
У Дніпрі діти живуть в жахливих умовах
Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові невідомий побив і зґвалтував 12-річну дівчинку, коли та поверталася зі школи.
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