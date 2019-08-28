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Гасили перехожі: в Дніпрі спалахнула пожежа на ринку

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У Дніпрі 28 серпня сталася пожежа на території Курчатовського ринку.

Займання виникло в складському приміщенні. Про це повідомляє "Відкритий".

У Дніпрі горів ринок

У Дніпрі горів ринок

колаж

Новини
У Дніпрі підпалили 8-річну дитину: з'явилися моторошні подробиці

За попередньою інформацією, причиною пожежі могли стати зварювальні роботи.

У Дніпрі горів Курчатовський ринок

У Дніпрі горів Курчатовський ринок

Відкритий

Власники ринку разом з перехожими ліквідували пожежу самостійно до приїзду пожежників.

Інцидент обійшовся без людських жертв. Деталі події з'ясовуються.

У Дніпрі горів Курчатовський ринок

У Дніпрі горів Курчатовський ринок

Відкритий

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі невідомі підпалили вантажівку. Двоє одягнених у темний одяг молодих чоловіків, близько 20 років, обливали автомобіль Renault невідомою рідиною. Зрозумівши, що їх помітили, вони підпалили кабіну вантажівки та втекли.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
пожежа ринок ТРЦ пожежа
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