Дніпропетровщина у вогні: в мережі з'явилися моторошні фото масштабної лісової пожежі

У Петриківському районі Дніпропетровської області спалахнул масштабна лісова пожежа. Місцеві жителі відобразили моторошне видовище і поділилися знімками в мережі.

"І, як завжди, ніхто не понесе відповідальності ... Уже все зруйнували ...",

"Жах",

"Просто немає слів. Кругом палять і ніхто не думає про те, що хтось може постраждати. Схаменіться нарешті!",

"Це яким ідіотом треба бути, в таку спеку підпалювати. Карати за це потрібно. Сволота!", - пишуть в коментарях під фото лісової пожежі.

На Дніпропетровщині спалахнула масштабна лісова пожежа колаж

Як писав OBOZREVATEL, повідомлення про пожежу надійшло вчора, 15 вересня. Ліквідація вогню триває. Загальна площа пожежі склала 12,5 Га.

Facebook Денис Лебедєв

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Facebook Яна Вахидова

Facebook Eduard Kapusta

Facebook Яна Вахидова

Facebook Eduard Kapusta

Facebook Яна Вахидова

Facebook Денис Лебедєв

Facebook Яна Вахидова

Facebook Яна Вахидова

Facebook Яна Вахидова

Facebook Яна Вахидова

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві під час ліквідації пожежі власник загорівся будівлі обстріляв рятувальників. Він без попередження зробив п'ять пострілів з револьвера системи Наган, переобладнаного під гумові кулі.

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