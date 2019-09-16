Головна Новини
16 вересня • оновлено в 13:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Дніпропетровщина у вогні: в мережі з'явилися моторошні фото масштабної лісової пожежі

346 Читати матеріал російською

У Петриківському районі Дніпропетровської області спалахнул масштабна лісова пожежа. Місцеві жителі відобразили моторошне видовище і поділилися знімками в мережі.

"І, як завжди, ніхто не понесе відповідальності ... Уже все зруйнували ...",

"Жах",

"Просто немає слів. Кругом палять і ніхто не думає про те, що хтось може постраждати. Схаменіться нарешті!",

"Це яким ідіотом треба бути, в таку спеку підпалювати. Карати за це потрібно. Сволота!", - пишуть в коментарях під фото лісової пожежі.

На Дніпропетровщині спалахнула масштабна лісова пожежа

На Дніпропетровщині спалахнула масштабна лісова пожежа

колаж

Як писав OBOZREVATEL, повідомлення про пожежу надійшло вчора, 15 вересня. Ліквідація вогню триває. Загальна площа пожежі склала 12,5 Га.

Новини
На Дніпропетровщині спалахнула масштабна лісова пожежа: фото і відео НП
Дніпропетровщина у вогні: в мережі з'явилися моторошні фото масштабної лісової пожежі

Facebook Денис Лебедєв

Дніпропетровщина у вогні: в мережі з'явилися моторошні фото масштабної лісової пожежі

Facebook Eduard Kapusta

Дніпропетровщина у вогні: в мережі з'явилися моторошні фото масштабної лісової пожежі

Facebook Яна Вахидова

Дніпропетровщина у вогні: в мережі з'явилися моторошні фото масштабної лісової пожежі

Facebook Eduard Kapusta

Новини
Уламки розлетілися по всій дорозі: в Дніпрі сталася страшна ДТП
Дніпропетровщина у вогні: в мережі з'явилися моторошні фото масштабної лісової пожежі

Facebook Яна Вахидова

Дніпропетровщина у вогні: в мережі з'явилися моторошні фото масштабної лісової пожежі

Facebook Eduard Kapusta

Дніпропетровщина у вогні: в мережі з'явилися моторошні фото масштабної лісової пожежі

Facebook Яна Вахидова

Дніпропетровщина у вогні: в мережі з'явилися моторошні фото масштабної лісової пожежі

Facebook Денис Лебедєв

Дніпропетровщина у вогні: в мережі з'явилися моторошні фото масштабної лісової пожежі

Facebook Яна Вахидова

Дніпропетровщина у вогні: в мережі з'явилися моторошні фото масштабної лісової пожежі

Facebook Яна Вахидова

Дніпропетровщина у вогні: в мережі з'явилися моторошні фото масштабної лісової пожежі

Facebook Яна Вахидова

Дніпропетровщина у вогні: в мережі з'явилися моторошні фото масштабної лісової пожежі

Facebook Яна Вахидова

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві під час ліквідації пожежі власник загорівся будівлі обстріляв рятувальників. Він без попередження зробив п'ять пострілів з револьвера системи Наган, переобладнаного під гумові кулі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Дніпро
Теги
пожежа ліс
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel