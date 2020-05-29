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29 травня • оновлено в 12:29
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Дітей-сиріт роками ґвалтували і експлуатували на Дніпропетровщині

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У селищі міського типу П'ятихатки Дніпропетровської області на протязі шести років знущалися і експлуатували дітей-сиріт.

У трьох дитячих будинках сімейного типу вихователі використовували вихованців для важкої роботи і опинилися на лаві підсудних, повідомили в пресслужбі Прокуратури Дніпропетровської області.

Дітей-сиріт роками ґвалтували і експлуатували на Дніпропетровщині

Дітей-сиріт роками ґвалтували і експлуатували на Дніпропетровщині

Павлоград.dp.ua

За версією слідства, троє вихователів двох дитячих будинків сімейного типу протягом 2013-2019 років змушували дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виконувати важкі та шкідливі роботи на будівництві, по господарству, обслуговувати теплиці і парники, продавати товар на ринку і тому подібне.

Всього на батьків-вихователів працювало вісім дітей у віці від чотирьох років.

Також стало відомо, що один з вихователів протягом року систематично вчиняв розпусні дії стосовно 12-річної дівчинки. Йому інкримінується не тільки експлуатація, а й розбещення неповнолітніх.

Зараз триває судовий розгляд кримінального провадження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у Херсоні мати з бабусею познущалися над 6-річною дівчинкою, виставивши її в одній білизні на вулицю й обливаючи холодною водою за температури лише +4 градуси. Про цю подію на лінію "102" повідомили сусіди, коли почули крики дитини.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
знущання знущалися над дітьми діти
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