Дим накрив весь район: в Дніпрі сталася масштабна пожежа. Фото і відео

За попередньою інформацією постраждалих немає.

Про це повідомляє Інформатор з місця події, передає OBOZREVATEL.

Пожежа знищила більшу частину будівлі dp.informator.ua

4 жовтня, на проспекті Праці горіли офісні і складські приміщення. Пожежею знищено більшу частину будівлі, чим було завдано значних матеріальних збитків. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Виклик на пульт ГСЧС надійшов приблизно в 23:00. Як встановили рятувальники на місці події, пожежа виникла в складському приміщенні на другому поверсі. Загальна площа пожежі склала 2000 квадратних метрів.

Всього було задіяно 15 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу. Вогнем пошкоджено офісне приміщення на другому поверсі, складське і виробниче приміщення де виробляли снеки, сухарики і горіхи.

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В 00:28 вогонь локалізовано і о 01:15 ліквідовано. Що саме стало причиною загоряння, будуть з'ясовувати правоохоронці.

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