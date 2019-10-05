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6 жовтня • оновлено в 18:09
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Дим накрив весь район: в Дніпрі сталася масштабна пожежа. Фото і відео

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За попередньою інформацією постраждалих немає.

Про це повідомляє Інформатор з місця події, передає OBOZREVATEL.

Пожежа знищила більшу частину будівлі

Пожежа знищила більшу частину будівлі

dp.informator.ua

4 жовтня, на проспекті Праці горіли офісні і складські приміщення. Пожежею знищено більшу частину будівлі, чим було завдано значних матеріальних збитків. За попередньою інформацією постраждалих немає.

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Виклик на пульт ГСЧС надійшов приблизно в 23:00. Як встановили рятувальники на місці події, пожежа виникла в складському приміщенні на другому поверсі. Загальна площа пожежі склала 2000 квадратних метрів.

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Всього було задіяно 15 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу. Вогнем пошкоджено офісне приміщення на другому поверсі, складське і виробниче приміщення де виробляли снеки, сухарики і горіхи.

Дим накрив весь район: в Дніпрі сталася масштабна пожежа. Фото і відео

dp.informator.ua

В 00:28 вогонь локалізовано і о 01:15 ліквідовано. Що саме стало причиною загоряння, будуть з'ясовувати правоохоронці.

Дим накрив весь район: в Дніпрі сталася масштабна пожежа. Фото і відео

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Дим накрив весь район: в Дніпрі сталася масштабна пожежа. Фото і відео

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Місце
Україна Дніпро
Теги
пожежа вибухи на складах
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