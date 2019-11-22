Головна Новини
22 листопада • оновлено в 12:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Софія Ковнір

Були в безпорадному стані: в Дніпрі чоловік з дітьми вживав наркотики

354
Читати матеріал російською

У Дніпрі затримали чоловіка, який схиляв дітей вживати курильні суміші.

Так, чоловік через соцмережі купував "спайси" і пропонував підліткам прийняти їх разом з ним. Після вживання діти знаходилися в безпорадному стані, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області.

Новини
Жінка показала, як наркотики знищили сина за 7 місяців: фото до і після

Наркотики

Наркотики

Sputnik Абхазія

За словами підлітків, 26-річний чоловік систематично приносив і пропонував їм спробувати курильні суміші. Одного з неповнолітнього направили на проходження курсу реабілітації від наркотичної залежності.

Тепер зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

Новини
"Небачена кількість!" Під Києвом виявили рекордно великий склад наркотиків
Наркотики

Наркотики

Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирській області начальник сектора поліції по боротьбі з наркозлочинністю торгував забороненими речовинами.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
наркотики діти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги