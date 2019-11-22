Були в безпорадному стані: в Дніпрі чоловік з дітьми вживав наркотики

У Дніпрі затримали чоловіка, який схиляв дітей вживати курильні суміші.

Так, чоловік через соцмережі купував "спайси" і пропонував підліткам прийняти їх разом з ним. Після вживання діти знаходилися в безпорадному стані, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області.

Наркотики Sputnik Абхазія

За словами підлітків, 26-річний чоловік систематично приносив і пропонував їм спробувати курильні суміші. Одного з неповнолітнього направили на проходження курсу реабілітації від наркотичної залежності.

Тепер зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

Наркотики Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирській області начальник сектора поліції по боротьбі з наркозлочинністю торгував забороненими речовинами.

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