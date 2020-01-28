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28 січня • оновлено в 12:33
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Майже сотня тварин загинула під час пожежі в Дніпрі: подробиці НП

1.4т
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У Дніпрі 28 січня трапилася пожежа в лікарні ветеринарної медицини на вулиці Космічній.

Внаслідок події загинула майже сотня тварин. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

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Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку "101" о 3:59. За адресою відразу ж направили чергову бригаду рятувальників.

Майже сотня тварин загинула під час пожежі в Дніпрі

Майже сотня тварин загинула під час пожежі в Дніпрі

Колаж

Після прибуття на місце події було встановлено, що пожежа виникла в підвальному приміщенні двоповерхового будинку. Полум'я локалізували о 4:43, а повністю загасили приблизно о 5:23. Вогонь пошкодив меблі, стелажі з полицями, клітки для тварин та інфрачервоні лампи на площі 15 квадратних метрів.

Внаслідок НП загинуло майже 100 щурів і мишей. П'ятьох котів і двох цуценят співробітникам ДСНС вдалося врятувати. Загиблих і постраждалих людей немає.

Вогонь гасили 14 рятувальників і три одиниці спецтехніки.

Пожежа в ветклініці в Дніпрі

Пожежа в ветклініці в Дніпрі

ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Пожежа в ветклініці в Дніпрі

Пожежа в ветклініці в Дніпрі

ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром автомобіль раптово загорівся під час руху. Загиблих і травмованих внаслідок займання немає.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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