Бізнес не вдався: СБУ затримала торговця контрабандними наркотиками в Новомосковську. Фото і відео

Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Новомосковська Дніпропетровської області за підозрою в торгівлі наркотиками.

Частина речовин була ввезена в країну контрабандою. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Оперативники спецслужби встановили, що замовлення на отримання" товару "приймалися через інтернет і прямували клієнтам по всій Україні", – сказано в ньому.

СБУ затримала наркоторговця в Новомосковську Прес-служба СБУ

В ході обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили майже 750 гр метамфетаміну, 300 гр метадону, 25 гр грамів кокаїну, 30 гр амфетаміну, 60 гр екстракційного опію, понад 1,5 кг канабісу.

СБУ затримала наркоторговця в Новомосковську Прес-служба СБУ

СБУ затримала наркоторговця в Новомосковську Прес-служба СБУ

СБУ затримала наркоторговця в Новомосковську Прес-служба СБУ

Крім того, співробітники СБУ виявили спеціальне обладнання для зважування та фасування наркотиків.

СБУ затримала наркоторговця в Новомосковську Прес-служба СБУ

Вилучені речовини направлені на експертизу. Приблизна вартість знайдених наркотиків за цінами "чорного ринку" становить понад 2 млн гривень.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу. Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Слідство тривають, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до торгівлі небезпечними речовинами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні вилучили 400 кілограмів колумбійського кокаїну, який готували для продажу в країнах Західної Європи.

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