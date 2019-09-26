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27 вересня • оновлено в 19:28
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Бив ногами по голові: під Дніпром підліток відправив пенсіонера в кому

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Криворізька місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт у справі 18-річного підлітка, який вчинив розбійний напад на пенсіонера.

Злочин стався в травні 2019 року. Про це повідомили в пресслужбі Криворізької місцевої прокуратури №1.

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У 2018 році підліток вже був засуджений на 5 років позбавлення волі за вчинення угону, однак тоді ще неповнолітнього хлопця суд звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки.

2 травня цього року хлопець повторив злочин в ще більш важкій формі. Під час пограбування гаража зловмисник серйозно побив 69-річного власника. Обвинувачений завдав пенсіонеру не менше 3 ударів ногою по голові, після чого викрав його телефон і скутер та втік з місця злочину.

Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді осколкового перелому верхньої щелепи, кісток носа, виличної дуги, забій тканин мозку 3 ступеня. Від отриманих травм пенсіонер впав в кому.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 до 25 років. Підозрюваний, в свою чергу, свою вину в суді повністю заперечує.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік всадив ножа в груди власній дружині. Місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження. Нападнику обрали запобіжний захід.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
розслідування судові рішення тюрма
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