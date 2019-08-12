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Бив кулаками: в Дніпрі чоловік напав на жінку посеред вулиці

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У Дніпрі чоловік в стані наркотичного сп'яніння серед білого дня почав бити жінку.

На крики жінки про допомогу збіглися перехожі. Про це повідомили в telegram-каналі "Х ** вий Дніпро".

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У Дніпрі чоловік накинувся на жінку

У Дніпрі чоловік накинувся на жінку

http://gazeta.zp.ua

Відомо, що інцидент стався в районі 12-го Кварталу. Першим за жінку заступився чоловік років 55. У бійку вступили близько 10 осіб. Нападнику наносили удари руками і ногами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чоловік намагався "потрапити в Хогвартс" на вокзалі в Дніпрі. Він розганявся і бився головою об металеву колону на платформі. На ній залишилася величезна вм'ятина від голови чоловіка.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік Дніпро бійка
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